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«Все законно»: в Одессе на Ришельевской над старым домом выросло новое строение (фото)

«Все законно»: в Одессе на Ришельевской над старым домом выросло новое строение (фото)

В этом даже есть некая красота, во всяком случае – необычность. Стоит себе на Ришельевской (угол Базарной) старый дом, а над ним (смотрится как «из него») выросло новое строение. Ну, вроде башни. Наилучший вид – именно с точки пересечения двух исторических улиц.

Да, именно так: на Ришельевской, 41 получилась такая архитектурная картинка. Суть происходящего: хозяин квартиры в старом доме на Ришельевской, 41 проводит реконструкцию собственного жилья.

Как сообщает глава ГАСКа Александр Авдеев, еще летом прошлого года было подано заявление в суд об отмене разрешительных документов на это строительство. Но Окружной административный суд встал на сторону застройщика.

«Мы получили решение суда. К сожалению, суд встал на сторону застройщика», – пишет Авдеев на своей странице в Facebook.

решение суда

Он также добавляет, что, по мнению служителей Фемиды, из предоставленных ГАСКом фото невозможно установить различие в геометрических размерах пристройки. Следовательно, суд сделал вывод, что на протяжении рассмотрения дела ГАСК не доказал факт существования разногласия между указанными документами.

«Мы собираемся обжаловать это решение в апелляционной инстанции… Отметим также, что за время рассмотрения нарушитель еще добавил этаж в здание, мы зафиксировали это соответствующим актом и также добавили к апелляционной жалобе в качестве доказательства», – сообщил Авдеев.

Ну а что мы имеем на сегодняшний день – любуйтесь на наших фото.

"Новострой" на Ришельевской, вид с Базарной

Вид с Базарной

"Новострой" на Ришельевской, с угла Базарной

Вид с угла Базарной и Ришельевской

Фото автора, фото решения суда – Facebook Александра Авдеева

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