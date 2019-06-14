Стреляли в Одесской области. Министр лично провел проверку

Испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-Р» проходят на полигоне на юге Одесского региона.
Накануне завершающий этап боевых стрельб проинспектировали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Как сообщают в пресс-службе СНБО, испытания «подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании».
А. Данилюк напомнил, что Совет принял ряд решений для скорейшего принятия современного и эффективного ракетного оружия на вооружение украинской армии.
С. Полторак добавил, что оружие, которое будет получено в ближайшее время, «значительно повысит боевые возможности Вооруженных Сил Украины».
Справка: Ракеты «Ольха» разработаны конструкторами Государственного КБ «Луч».
Фото пресс-службы Минобороны
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