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Новости Одессы и Одесской области

Стреляли в Одесской области. Министр лично провел проверку

Стреляли в Одесской области. Министр лично провел проверку

Испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-Р» проходят на полигоне на юге Одесского региона.

Накануне завершающий этап боевых стрельб проинспектировали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Как сообщают в пресс-службе СНБО, испытания «подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании».

А. Данилюк напомнил, что Совет принял ряд решений для скорейшего принятия современного и эффективного ракетного оружия на вооружение украинской армии.

С. Полторак добавил, что оружие, которое будет получено в ближайшее время, «значительно повысит боевые возможности Вооруженных Сил Украины».

Справка: Ракеты «Ольха» разработаны конструкторами Государственного КБ «Луч».

 

Фото пресс-службы Минобороны

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