Британские корабли для разминирования не могут попасть к берегам Одессы: причина

Об этом сообщила пресс-служба президента Турции во вторник, 2 января.

Турция сообщила союзникам по НАТО, что не позволит двум минным тральщикам, которые Великобритания передаст Украине, пройти транзитом через ее воды по пути к Черному морю. В противном случае было бы нарушено международное соглашение Монтрё, регулирующее проход судов в военное время по принадлежащим Турции проливам Босфор и Дарданеллы.

«Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока идет война», – говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что такое решение позволяет «предотвратить эскалацию в Черном море».

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О том, что Украина получит два британских минных тральщика, стало известно в декабре 2023 года на фоне объявления о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

«На экономику Украины продолжает влиять путинская блокада Черного моря, которая значительно сократила возможности страны по транспортировке жизненно важных экспортных товаров по морю. Укрепление морского потенциала ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины», — заявило тогда правительство Великобритании.

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