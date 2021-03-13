Сторонники Стерненко готовят «горячую» акцию в день его рождения

Как сообщается на Facebook-странице Стерненко, акция под слоганом «СтерненкоВолю» назначена на 20 марта – день рождения активиста. В этот день Сергею Стерненко исполнится 26 дет. Мероприятие хотят провести под Офисом президента.

«20 марта – день рождения Сергея Стерненко. Свои 26 лет он встретит не в кругу друзей и родных, а за решеткой. Но мы знаем, что самым желанным подарком для него была бы справедливость для каждого. Так что 20 марта встретимся у Офиса президента. Не слышат – увидят. Будет горячо», – анонсируют сторонники Стерненко.

Предыдущая акция сторонников Стерненко прошла 8 марта возле резиденции Владимира Зеленского в Конче-Заспе.

До этого активисты собирались на улице Банковой в центре Киева 27 февраля, а также провели акцию у Офиса генерального прокурора, забросав здание фаерами и петардами. Протестующие требовали освободить Стерненко в течение 7 дней и обновить судебную систему, а в случае невыполнения властью требований протестующие огласили со вторника 9 марта бессрочную акцию протеста.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко и его подельника Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

В тот же день на Банковой в Киеве состоялась первая акция в поддержку Стерненко. Митингующие хотели подойти к зданию Офиса президента, но правоохранители перекрыли подходы к нему.

Также акции в поддержку Стерненко проходили в более чем в 20 городах Украины, в том числе в Одессе.

Также сообщалось, что Стерненко будут содержать в отдельной камере одесского следственного изолятора.

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Фото: Facebook-страница Сергея Стерненко