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Приговор Стерненко: прокурор Одесской области раскрыл детали дела (видео)

Приговор Стерненко: прокурор Одесской области раскрыл детали дела (видео)

Прокурор Одесской области Сергей Костенко дал свой комментарий на приговор бывшему главе одесской ячейки “Правого сектора” Сергею Стерненко, который 23 февраля вынес Приморский райсуд Одессы.

Напомним, Стерненко и его соратник Руслан Демчук получили по 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

По словам Костенко, приговор был законным и был основан на подготовленной стороной обвинения обширной доказательной базе.

«Позиция государственного публичного обвинения в этом уголовном производстве была сформирована еще во время направления этого производства в суд в январе 2016 года… Суд подробно изучил все доказательства стороны обвинения… Были в наличии протоколы с места событий, протоколы опознания особ, показания потерпевшего, был проведен ряд судебных экспертиз, которые подтверждали доводы, указанные в обвинительном акте. Были предоставлены трафики телефонных разговоров обвиняемых, которые подтверждали их нахождение в определенных местах и общение друг с другом», — сказал прокурор.

Также прокурор описал преступление, в котором обвиняют Стерненко и Демчука.

«В апреле 2015 года Стерненко и Демчук договорились с Щербичем о встрече на автозаправке на территории Коминтерновского района для определенного разговора. Эти люди были ранее знакомы, потому что Щербич не воспринял предложение встречи как угрозу. Он прибыл на встречу, сел в машину к Стерненко и Демчуку, в это время в машину подсели еще другие лица, заблокировали возможность Щербичу выйти из машины и начали наносить ему телесные повреждения. Щербич начал оказывать сопротивление, Стерненко совершил три выстрела ему в туловище из огнестрельного оружия травматическими патронами. После этого все особы приехали в Одессу, где продолжали избивать Щербича, потом поместили его в подвальное помещение, наносили телесные повреждения. Он был скован в хомут, во время транспортировки у него на голову был натянут мешок. В подвале на него давили, требовали сложить депутатские полномочия, приставляли к голове пистолет и совершили один выстрел. С использованием плоскогубцев зажимали ему пальцы», — рассказал Костенко.

Напомним, что фигурантов приговорили по статьям о разбое и незаконном обращении оружия, а от наказания за похищение человека их освободили в связи со сроком давности.

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