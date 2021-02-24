Приговор Стерненко: прокурор Одесской области раскрыл детали дела (видео)

Напомним, Стерненко и его соратник Руслан Демчук получили по 7 лет и 3 месяца лишения свободы.

По словам Костенко, приговор был законным и был основан на подготовленной стороной обвинения обширной доказательной базе.

«Позиция государственного публичного обвинения в этом уголовном производстве была сформирована еще во время направления этого производства в суд в январе 2016 года… Суд подробно изучил все доказательства стороны обвинения… Были в наличии протоколы с места событий, протоколы опознания особ, показания потерпевшего, был проведен ряд судебных экспертиз, которые подтверждали доводы, указанные в обвинительном акте. Были предоставлены трафики телефонных разговоров обвиняемых, которые подтверждали их нахождение в определенных местах и общение друг с другом», — сказал прокурор.

Также прокурор описал преступление, в котором обвиняют Стерненко и Демчука.

«В апреле 2015 года Стерненко и Демчук договорились с Щербичем о встрече на автозаправке на территории Коминтерновского района для определенного разговора. Эти люди были ранее знакомы, потому что Щербич не воспринял предложение встречи как угрозу. Он прибыл на встречу, сел в машину к Стерненко и Демчуку, в это время в машину подсели еще другие лица, заблокировали возможность Щербичу выйти из машины и начали наносить ему телесные повреждения. Щербич начал оказывать сопротивление, Стерненко совершил три выстрела ему в туловище из огнестрельного оружия травматическими патронами. После этого все особы приехали в Одессу, где продолжали избивать Щербича, потом поместили его в подвальное помещение, наносили телесные повреждения. Он был скован в хомут, во время транспортировки у него на голову был натянут мешок. В подвале на него давили, требовали сложить депутатские полномочия, приставляли к голове пистолет и совершили один выстрел. С использованием плоскогубцев зажимали ему пальцы», — рассказал Костенко.

Напомним, что фигурантов приговорили по статьям о разбое и незаконном обращении оружия, а от наказания за похищение человека их освободили в связи со сроком давности.

Читайте также: Сергей Стерненко: интервью с одесским активистом