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В Одессе протестовали против ареста Стерненко у Дюка и возле СИЗО (фото, видео)

В Одессе протестовали против ареста Стерненко у Дюка и возле СИЗО (фото, видео)

Вечером вторника, 23 февраля, в Одессе прошла акция в поддержку бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Сначала сторонники осужденного активиста собрались возле Дюка на Приморском бульваре.

Участники акции скандировали: «Аваков – черт!», «Венедиктова – чума!». По их мнению, приговор Стерненко «сугубо политический» и стал следующим шагом по давлению на украинских патриотов.

акция в поддержку Стерненко в Одессе

Позже группа протестующих продолжила акцию под следственным изолятором на Люстдорфской дороге. Несколько десятков сторонников Стерненко собрались возле 5-го корпуса учреждения, где, предположительно, содержат Стерненко. Здесь они разрисовали забор СИЗО трафаретами с изображением осужденного активиста и надписью «Руки геть від Стерненка». Такой же трафарет позже украсил и главные ворота в изолятор. После протестующие зажгли фаеры.

в поддержку Стерненко


Аналогичные акции прошли и в других украинских городах, в частности, в Днепре, Львове и Киеве.

Наиболее «горячей» оказалась киевская акция: там под Офисом президента произошли серьезные стычки между сторонниками Стерненко и правоохранителями. Несколько участников акции получили травмы. По данным полиции, пострадали несколько силовиков, задержаны 17 протестующих. Открыто уголовное производство по ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление сотруднику правоохранительных органов).

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы за разбой и незаконное обращение с оружием.

После вынесения приговора сторонники Стерненко вступили в стычку с полицией и блокировали выезд из Приморского суда, пытаясь не дать машине со Стерненко выехать в СИЗО. Тем не менее, автозаку, в котором был осужденный, все-таки удалось прорваться сквозь протестующих.

По факту событий возле Приморского суда одесские правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).

Фото: Пушкинская и Думская, видео: Думская

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