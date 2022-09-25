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Стоит ли возвращаться домой жителям деоккупированных территорий?

Стоит ли возвращаться домой жителям деоккупированных территорий?

Все больше населенных пунктов освобождаются от оккупантов, и местные жители стремятся вернуться в свои дома и квартиры. Между тем, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук не советует этого делать по ряду причин.

Во-первых, идет разминирование освобожденных территорий.

Во-вторых, там началось возобновление электроснабжения, связи, критической инфраструктуры. Но не все можно восстановить сразу. Часть деоккупированных территорий, к сожалению, встретит зиму без света и тепла.

В-третьих, враг не оставляет попыток разрушить гражданскую инфраструктуру наших территорий, постоянно обстреливая их.

Когда можно будет вернуться, власти сообщат об этом.

Совет:

Имейте в виду, если переселенцы возвращаются на место своего постоянного проживания, они должны написать заявление о прекращении выплат внутренне перемещенным лицам. Если же человек вернулся домой и продолжает получать такую помощь, незаконно полученную сумму впоследствии придется вернуть государству.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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