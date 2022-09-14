Когда закончится война?

Вооруженные силы Украины с начала сентября начали контрнаступление в Харьковской области. Украинские и западные эксперты уже признали действия наших военных большим успехом. Так, с начала операции ВСУ освободили более 300 населенных пунктов. Всего же, по данным Генштаба, под контроль Украины вернули около шести тысяч квадратных километров нашей территории. Военное командование пытается хранить тишину в вопросе продвижения Вооруженных сил. Из данных в открытом доступе можно сделать вывод, что наши защитники действуют одновременно на нескольких направлениях. Эти безусловно успешные действия наших воинов воодушевили миллионы граждан нашей страны и вселили надежду на скорую победу над врагом. Но, как говорят и сами военные, и эксперты – не все так просто и легко. Чем вызван рывок ВСУ последних недель, как будет развиваться ситуация дальше и когда может закончиться война, разбиралась «Одесская жизнь».

Фронтовые победы

На прошлой неделе в центре внимания оказался восток: в течение шести дней украинские силы молниеносно продвинулись в Харьковской области. Они предприняли головокружительное контрнаступление до реки Оскол и переписали картину на поле боя.

8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. А после одна часть наших войск двинулась на восток к Купянску, вторая – широким фронтом к реке Оскол и на юг к району Изюма. Освободили ВСУ Волохов Яр, Шевченковое, Артемовку, Волчанск, таким образом выйдя на границу с рф на севере Харьковщины. За это время бойцы ВСУ показали способность освобождения населенных пунктов без артиллерийского вала, который используют российские оккупанты. Также были взяты Святогорск, Изюм, который был местом дислокации крупной группировки российских войск.

Онлайн-карту военных действий можно посмотреть здесь

Херсонский маневр

Еще несколько недель назад военные и руководство страны «обещали» наступление на юге. Но основные действия все же развернулись на Харьковском направлении.

Кстати, многие военные аналитики полагают, что в том числе благодаря этому тактическому маневру удалось ввести в заблуждение врага.

Тем не менее, контрнаступательные действия ВСУ ведут и в Херсоне. Наши бойцы ежедневно бьют по российским узлам тылового обеспечения, скоплениям живой силы и техники, а также по пунктам управления. А главное – по ключевым мостам через Днепр, чтобы оккупанты не могли подвозить тяжелую технику.

Также удается и прорывать оборону врага. С начала сентября были освобождены Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок в Херсонской области.

Ошеломительный успех

Новый успех Украины «стал результатом умелого планирования и реализации кампании, включавшей в себя усилия по максимально эффективному использованию западных систем вооружения, таких как HIMARS», заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Однако эксперты уверяют, что дело не только в оружии. Речь идет именно о тщательно спланированной и хорошо проведенной кампании, в которой Украине удалось ввести в заблуждение армию рф и привлечь бОльшее внимание к контрнаступлению в Херсонской области.

Освобождение Украиной Изюма положило конец перспективам достижения россией заявленных целей в Донецкой области, убеждены эксперты ISW. В относительной безопасности теперь Славянск и Краматорск. Более того – уничтожение изюмской группировки противника гарантирует, что рф не сможет достичь решающего прорыва к Бахмуту или в районе Донецка.

Также эксперты Института считают, что объявленное в Херсонской области контрнаступление ВСУ не было лишь уловкой. Украинские силы провели атаки и добились успехов в нескольких важных точках.

Что дальше?

«Те сдвиги, которые начались с тактического контрнаступления, могут привести к полной деоккупации Харьковской, части Донецкой и, возможно, части Луганской области», – отметил экс-начальник пресс-службы Генштаба полковник Владислав Селезнев.

По мнению эксперта, если нашим силам удастся занять район Лиман – Ямполь, это открывает прямой путь к битве за Кременную (на момент написания материала российские войска уже покинули Кременную, пока неофициально), Рубежное и Северодонецк. Также, если украинские войска продвинутся на восточном берегу Оскола, они могут выйти в тыл вражеской группировки в районе Лимана. Там сейчас идут жестокие бои.

Есть успехи и дальнейшие перспективы и в Херсонской области: в районе Давыдова Брода, он же ингулецкий плацдарм, и на севере области, рядом с админграницей Днепропетровской области.

Война затянется?

«Украина переломила ход войны в свою пользу», но текущее контрнаступление в какой-то момент закончится. Оккупанты выстроят новую оборонную линию, а местами проведут локальные штурмы. ВСУ понадобится организовать новые атаки, чтобы освободить все территории. В связи с этим война затянется до 2023 года. К таким выводам пришли аналитики из американского Института изучения войны.

Также прогнозировать дату окончания войны не берется министр обороны Украины Алексей Резников. Он предупредил, что россия может снова пойти в контрнаступление, и праздновать победу рано. Необходимо провести работу по деоккупации территорий. По его словам, «украинский блицкриг – как катящийся вниз по склону снеговой шар» стал крупнейшей неудачей для россии с начала полномасштабного вторжения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для издания «Укринформ» написал: «Ни в каком представлении конфликт уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского «блицкрига», ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала ХХІ столетия. В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И есть все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года».

Устами врага

Успех ВСУ признают даже враги. Так, в минобороны рф признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона. А российские военные блогеры называют реку Оскол, протекающую по линии от Купянска до Изюма, новой линией фронта после ухода войск рф с позиций в восточной части Харьковской области.