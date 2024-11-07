Стоит ли сегодня брать лекарства от давления: прогноз магнитных бурь на 7 ноября

По прогнозу сайта meteoagent, они достигнут К-индекса 5.

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве. Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации:

бури до К-индекса 4 – это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле;

– это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле; бури с показателями выше К-индекса 5 – это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние;

– это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря и ее влияние; при самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

В такие дни некоторые люди могут испытывать слабость, сонливость, колебания давления, головную боль и другие симптомы, облегчить которые можно благодаря полноценному сну, прогулкам на свежем воздухе, правильному питанию. Однако, медицински до сих пор не доказано, что геомагнитные бури влияют на самочувствие.

Как уменьшить влияние магнитных бурь