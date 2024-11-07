Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 7 листопада

У четвер, 7 листопада, через активні спалахи на Сонці, Землю накриє магнітна буря, яка може вплинути на здоров’я метеозалежних і літніх людей. Тому цього дня їм потрібно бути обережними
За прогнозом сайту meteoagent, вони досягнуть К-індексу 5.
На Сонці регулярно відбуваються вибухи і спалахи, які ведуть до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко рухатися в просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:
- бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;
- бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;
- за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.
У такі дні деякі люди можуть відчувати слабкість, сонливість, коливання тиску, головний біль та інші симптоми, полегшити які можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі, правильному харчуванню. Однак, медично досі не доведено, що геомагнітні бурі впливають на самопочуття.
Як зменшити вплив магнітних бур
- Вживання води: Підтримуйте достатній рівень водного балансу, оскільки зневоднення посилює головний біль і втому.
- Помірне харчування: Надавайте перевагу легкій та здоровій їжі, багатій на вітаміни та мінерали, що допоможе зберегти енергію.
- Здоровий сон: Лягайте спати раніше, щоб забезпечити організм відпочинком і знизити рівень стресу.
- Мінімізація фізичних і розумових навантажень: Важливо зменшити активність під час магнітних бур, адже надмірні навантаження можуть загострити стрес і фізичні симптоми.