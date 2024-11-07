Чи варто сьогодні брати ліки від тиску: прогноз магнітних бур на 7 листопада

За прогнозом сайту meteoagent, вони досягнуть К-індексу 5.

На Сонці регулярно відбуваються вибухи і спалахи, які ведуть до викиду в простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається із заряджених частинок – протонів і електронів, що мають здатність швидко рухатися в просторі. Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі поділяють за потужністю та надають класифікації:

бурі до К-індексу 4 – це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі;

– це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі; бурі з показниками вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив;

– це бурі червоного рівня, що впливають на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря та її вплив; за найвищих показників (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

У такі дні деякі люди можуть відчувати слабкість, сонливість, коливання тиску, головний біль та інші симптоми, полегшити які можна завдяки повноцінному сну, прогулянкам на свіжому повітрі, правильному харчуванню. Однак, медично досі не доведено, що геомагнітні бурі впливають на самопочуття.

Як зменшити вплив магнітних бур