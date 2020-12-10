Степанов может наведаться с проверкой в Одессу

Визит может состояться уже завтра, 11 декабря, пишет Телеграм-канал “Чеснок”.

“Видимо хочет лично убедиться, что в наших больницах все “хорошо”, а волонтеры просто сеют панику”, – сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе закончились бесплатные тесты на коронавирус.

Сообщалось, что медики вынуждены платить за тестирование на коронавирус из своего кармана, чтобы продолжить работать. Отметим, что врачи, работающие в хирургии и в роддомах, должны сдавать тест каждые две недели, сотрудники поликлиник – раз в месяц. Его стоимость – 800 гривен.