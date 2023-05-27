Старинную скрипку и самовар изъяли на границе Одесской области и Молдовы

В Одесской области пограничники обнаружили предметы, которые, вероятно, представляют историческую ценность. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

Так, через пункт пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» в качестве пассажирки рейсового автобуса за границу ехала 20-летняя гражданка Украины. Во время погранично-таможенного контроля в личных вещах девушки правоохранители обнаружили скрипку, вероятно, составляющую историческую или культурную ценность. Девушка объяснила, что такой музыкальный инструмент ее попросили вывезти за границу знакомые. О том, что она должна иметь соответствующие документы, не знала.

Также на днях пограничники обнаружили у иностранца старинный самовар, 1893 года производства. Свой антиквариат мужчина приобрел на одном из одесских рынков, однако также не знал, что такая вещь подлежит декларированию.

Ценные предметы изъяли и передали на экспертное исследование.

Ранее пограничники Измаильского отряда не позволили вывезти за границу ценную скрипку Страдивари.

А в пункте пропуска «Табаки» пограничники предотвратили вывоз из страны мощей святых и другой церковной утвари.

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Фото с Facebook-страницы Белгород-Днестровского пограничного отряда