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Старинную скрипку и самовар изъяли на границе Одесской области и Молдовы

Старинную скрипку и самовар изъяли на границе Одесской области и Молдовы

В Одесской области пограничники обнаружили предметы, которые, вероятно, представляют историческую ценность. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском пограничном отряде.

Так, через пункт пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» в качестве пассажирки рейсового автобуса за границу ехала 20-летняя гражданка Украины. Во время погранично-таможенного контроля в личных вещах девушки правоохранители обнаружили скрипку, вероятно, составляющую историческую или культурную ценность. Девушка объяснила, что такой музыкальный инструмент ее попросили вывезти за границу знакомые. О том, что она должна иметь соответствующие документы, не знала.

Также на днях пограничники обнаружили у иностранца старинный самовар, 1893 года производства. Свой антиквариат мужчина приобрел на одном из одесских рынков, однако также не знал, что такая вещь подлежит декларированию.

Старинный самовар обнаружили одесские пограничники

Ценные предметы изъяли и передали на экспертное исследование.

Ранее пограничники Измаильского отряда не позволили вывезти за границу ценную скрипку Страдивари.

А в пункте пропуска «Табаки» пограничники предотвратили вывоз из страны мощей святых и другой церковной утвари.

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Фото с Facebook-страницы Белгород-Днестровского пограничного отряда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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