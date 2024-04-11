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Командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука уволили: кто возглавил командование

Командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука уволили: кто возглавил командование

В Силах обороны уволили руководителя оперативного командования «Юг» Андрея Ковальчука. Новым командующим назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил о смене командующих оперативных командований «Юг» и «Запад».

По информации нардепа, Андрей Ковальчук теперь возглавит Военную академию.

Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование «Юг» в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовым войсками ВСУ (2016-2021 гг.), а на момент начала войны в 2014 году Ковальчук был на должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

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Геннадий Шаповалов, который стал новым командующим ОК «Юг», окончил «Острожскую академию» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских сухопутных войск, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно.

В 2019-2021 годах он возглавлял 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

В апреле 2022 года получил звание бригадного генерала.

Геннадий Шаповалов

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, новым командующим ОК «Запад» стал бригадный генерал Владимир Шведюк. Он сменил Сергея Литвинова.

 

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