Война войной, а свадьба по расписанию: Одесчина на 2-м месте по числу заключенных браков

Одесская область оказалась на втором месте по числу браков, заключенных за месяцы войны.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Так, за 3 месяца с начала войны в Одесской области зарегистрирован 3861 брак. Наш регион уступает лишь Днепропетровщине, где обменялись обетами более 7563 пар.
Также среди лидеров по количеству зарегистрированных браков во время войны – город Киев (3750 браков), Львовская (3266) и Полтавская (3058) области.
А всего, по данным Минюста, за 3 месяца широкомасштабного российского вторжения в Украине появилось 51 959 новых семей.
«Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается несмотря на войну и несогласие. Ведь любовь – это то, что делает нас сильнее!»,
– отмечают в ведомстве.
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