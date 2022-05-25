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Война войной, а свадьба по расписанию: Одесчина на 2-м месте по числу заключенных браков

Война войной, а свадьба по расписанию: Одесчина на 2-м месте по числу заключенных браков

Одесская область оказалась на втором месте по числу браков, заключенных за месяцы войны.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, за 3 месяца с начала войны в Одесской области зарегистрирован 3861 брак. Наш регион уступает лишь Днепропетровщине, где обменялись обетами более 7563 пар.

Также среди лидеров по количеству зарегистрированных браков во время войны – город Киев (3750 браков), Львовская (3266) и Полтавская (3058) области.

А всего, по данным Минюста, за 3 месяца широкомасштабного российского вторжения в Украине появилось 51 959 новых семей.

«Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается несмотря на войну и несогласие. Ведь любовь – это то, что делает нас сильнее!»,

– отмечают в ведомстве.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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