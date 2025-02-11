Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 12 февраля
В Одессе в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-7°С мороза, днем 0-2°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 12 февраля
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существеных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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