Приморский бульвар в январе, горсовет
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Цей прогноз наданий Гідрометцентром Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 12 лютого

В Одесі в середу синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 12 лютого

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

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