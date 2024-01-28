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Спортсменка з Одеси виборола дві золоті медалі на престижному турнірі зі стрільби

Спортсменка з Одеси виборола дві золоті медалі на престижному турнірі зі стрільби

Одеська спортсменка Крістіна Остапенко здобула дві золоті медалі на престижному міжнародному турнірі «H&N-Cup 2024» з кульової стрільби, який проходив у німецькому Мюнхені. Це її перші медалі на змаганнях такого рівня.

Як повідомляється на сайті відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області, слідом за перемогою в особистому турнірі у стрільбi з пневматичної гвинтівки в перший день змагань 18-річна вихованка обласної ДЮСШ стрільби Крістіна Остапенко стала переможницею у змішаній категорії, разом із срібним призером Олімпійських ігор Сергієм Кулішом із Черкас. Це перші нагороди для одеської стрілкині на змаганнях такого рівня.

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А на другий день змагань Крістіна виграла кваліфікацію в особистому турнірі з результатом світового рівня 632,5 очка, який вищий за рекорд України, і лише на 2,8 нижче за абсолютний світовий рекорд і на 1,7 очка нижче за світовий рекорд серед юніорів. Втім, у фінал одеситку все ж таки не допустили через «невідповідність екіпірування стандарту».

Крістіна Остапенко на турнірі зі стрільби

Крістіна Остапенко на змаганнях

Окрім Крістіни Остапенко, у турнірі «H&N-Cup 2024» вперше серед дорослих брав участь ще один одеський стрілець Іван Ткаленко. Але до фіналу він не дійшов, посівши 16-те місце в індивідуальних змаганнях та набравши 626,8 очки, що стало його особистим рекордом у цьому виді програми.

Нагадаємо, раніше тенісистка з Одеси Даяна Ястремська стала першою українською спортсменкою, яка увійшла до півфіналу турніру Australian Open-2024 та наймолодшою українською тенісисткою в історії у півфіналі турніру Grand Slam. Але за крок до фіналу вона програла своїй суперниці – китайській спортсменці Цінь Вень Чжен.

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