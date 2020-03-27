День театра: как одесские театры переживают период карантина?

27 марта – Всемирный день театра. Наверное, именно в такие сложные периоды, когда практически одномоментно замер весь мир, когда мы лишены ежедневного общения, возможности соприкоснуться с живым искусством, человечество и понимает важность и ценность культуры.

“Одесская жизнь” поинтересовалась, как одесские театры живут в столь непростой период.

Одесский академический театр музыкальной комедии им. В. Водяного

Музкомедия первой отреагировала на вызов и с 14 марта запустила онлайн-показы , анонсы к спектаклям появляются на театральной ФБ-страничке.

“Мы грустим, что вас нет с нами, потому что театр не существует без зрителей. И мы считаем, что из любой сложной ситуации всегда есть выход! Поэтому мы начинаем беспрецедентную акцию совместных просмотров любимых спектаклей, которые уже не идут на сцене Театра музыкальной комедии”, – отмечают в театре.

Кроме того, театр Музкомедии запустил флешмоб “Мойдодыр”, где актеры читают отрывки произведения Чуковского и обращаются к зрителям: “Люби Театр, Мой Руки!”

После карантина коллектив намерен быстро вернуться в рабочую форму и до конца календарного года планирует порадовать нас двумя премьерами.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василько

В театре также проходят онлайн-показы , узнать о которых можно на странице в ФБ .

Что касается работы после карантина и окончания сезона, то директор театра Юлия Пивоварова считает, что ”пока говорить об окончании сезона, впрочем, как и о его продолжении, сложно”.

“Надеемся, что сможем порадовать зрителей в июне запланированной премьерой «Ужин в Санлисе» по пьесе Жана Ануя. К премьере практически готовы декорации и костюмы, что радует. Ибо в ситуации финансовых потерь сложно было бы продолжать работу”, – сказала она.

Если будет все нормально, планируется завершить сезон в начале июля. Так как в театре нет кондиционера, работать там в летнее время бессмысленно, считает директор.

“Коронавирус внёс коррективы в наши планы. Мы вынуждены отказаться от ряда постановок. Не вытянем финансово. Но было приятно получить звонок от Макса Голенко, чья премьера «Собачье сердце» была запланирована на завершение этого сезона, и услышать, что он готов работать, понимая все сложности, с которыми столкнулся театр. Надеюсь и верю, что одесский зритель увидит «Собачье сердце» в начале следующего сезона”, – добавила Юлия Пивоварова.

Одесский национальный академический театр оперы и балета

В театре оперы и балета сообщают, что купленные билеты, которые были отменены в связи с карантином, останутся действительными на такие же спектакли и не требуют замены.

Также их можно будет заменить на другие представления с сохранением мест по аналогичной цене. Деньги за возврат билетов вернуть смогут уже после окончания карантина.

А вот чтобы в любое время наслаждаться любимыми балетными и оперными спектаклями, концертами и самыми яркими моментами постановок, надо зайти на Youtube канал театра . Также не останавливают свою работу ФБ страницы и Instagram.

А больше всего тут ждут то время, когда театр сможет снова принимать гостей и дарить радость живого общения.

Театр на Чайной

Сейчас в театре тишина, как и в других. Директор театра Александр Онищенко сказал, что сейчас они собирают видео и формируют плейлист спектаклей, увидеть которые можно будет на Youtube канале.

Фото с сайтов и ФБ-страниц театра

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