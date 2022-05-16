Спасибо ПВО: как взрыв «дополнил» картину одесского художника (фото)

Этот случай можно было бы назвать курьезным. Но как-то сложно употреблять это слово, когда идет война. А случай и в самом деле удивительный.

Эта история произошла совсем недавно, во время одного из ракетных обстрелов Одессы рашистами. О ней рассказал на своей странице в Facebook художник Сергей Божко.

Сергей написал картину «Зберiгайте спокiй, це працює ППО», и повесил ее на стену в своей мастерской. Посетив мастерскую после очередного ракетного обстрела Одессы, Сергей с изумлением увидел, как неожиданно отголосок взрыва «дополнил» его картину.

«Пришел с другом в мастерскую и увидели такую картину: лежит моя последняя работа «Зберiгайте спокiй, це працює ППО», а из нее кисти торчат. Так получилось, что ПВО действительно сработало. Мастерская моя находится возле Оперного театра. Когда над центром города был взрыв, у многих повыбивало окна, Воронцовский дворец пострадал. У меня же со стены упала эта картина на банку с кистями и вот такая история получилась. Знающие люди говорят, что надо так и оставить в ней эти кисти. Такой современный концепт случайно сам по себе добавился», – пишет Сергей.

Кстати, в комментариях к посту с фото полученного «результата» многие пишут, что картину надо теперь оставить именно в таком варианте – с тем самым «современным концептом».

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Фото с Facebook-страницы Сергея Божко