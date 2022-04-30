На фасаде старого дома появилось изображение «Одесской Оранты» (фото)

«Одесская Оранта» – так назвал одесский художник и общественник Кирилл Бондаренко свою новую работу. Он не выставил ее в художественном зале либо на выставке. Он вывесил свою «Одесскую Оранту» для всех – на фасаде одного из старых-старых одесских домов в центре города.

Кирилл – один из создателей и вдохновителей одесского «арт-дворовика», галереи под открытым небом, куда наши гиды так любили приводить туристов. Сейчас уж никак не до туристов…

Кирилл рассказывает, что образ Оранты явился ему в вещем сне:

– Я пронес его через призму собственной души, всех пережитых событий… Прямо над моим домом летят осколки разорванных ракет орков, раздаются сирены воздушной тревоги! Картина родилась как результат моих переживаний.

Художник добавляет, что разместил «Одесскую Оранту» на фасаде в качестве помощи (в чем, собственно и заключается суть образа Оранты), как защитницу неба Украины, «в помощь украинским ПВО».

– И да прибудет с нами сила света, – говорит Кирилл.

Справка:

Оранта (от лат. orans – «молящийся») – один из основных типов изображения Богоматери. Оранта изображалась с поднятыми вверх руками. Это один из древнейших жестов, обращенный к Богу, и означающий мольбы, просьбы. Как гласит Библия, во время битвы Иудеев с Амалекитянами Моисей молился за свой народ, подняв обе руки к небу. До тех пор, пока он удерживал руки в таком положении, Иудеи побеждали. Когда же руки опускались, враги начинали брать верх.

Прекрасный мозаичный образ Богоматери Оранты XI века можно и сегодня увидеть в соборе Софии Киевской. Поскольку в Софийском храме Киева за десять веков стена с образом сохранилась неизменной именно, то его стали называть «Нерушимой Стеной».

Фото Марии Котовой