Спасение птицы и угроза от распила Delfi: коротко о главных новостях 4 августа

В Одессе и Одесской области во вторник, 4 августа, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий.

В Одессе ликвидировали очаг коронавируса в детском доме “Жемчужина”. Об этом сообщила директор департамента образования горсовета Одессы Елена Буйневич. “Всем, кто волновался за Жемчужинку: ура! Анализ у всех детей отрицательный, вирус не обнаружен”, – написала она в Фейсбук. Напомним, 16 июля стало известно, что коронавирус обнаружили у двух сотрудников и 15 воспитанников детского дома “Жемчужина”.

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