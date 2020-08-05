Спасение птицы и угроза от распила Delfi: коротко о главных новостях 4 августа

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Как проходит лечение от Сovid-19? Самый интересующий вопрос во время этой эпидемии. Что происходит в больнице, для многих остается в какой-то степени неизвестным. Благодаря видеоматериалу пресс-службы одесской мэрии, каждый одессит может на своем экране увидеть, как работают врачи во время эпидемии.
- В Верховном суде открыли кассационное производство по делу об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.
- В Одессе ликвидировали очаг коронавируса в детском доме “Жемчужина”.
- Распил судна Delfi может повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу. На судне может быть до 10 тонн остатков мазута, масел и прочих вредных для экологии веществ.
- Вчера ночью в Одесский зоопарк привезли птицу, которую отобрали у предпринимателя на Приморском бульваре. Хищник ослаблен, но его жизни ничего не угрожает.