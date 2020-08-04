Эпидемия никуда не делась: как лечат коронавирус в одесской инфекционной больнице (видео)

Как проходит лечение от Сovid-19? Это,наверняка, самый интересующий вопрос во время этой эпидемии. Что происходит там, в больнице, для многих остается в какой-то степени неизвестным. Благодаря видеоматериалу, который отсняла пресс-служб одесской мэрии, каждый одессит может на своем экране увидеть, как работают врачи во время эпидемии.

В Городской клинической инфекционной больнице все сотрудники начинают свой день в так называемой «чистой зоне», где они надевают защитные средства: халаты, маски, респираторы, защитные очки и экраны.

Во всей этой защите весьма нелегко находиться с утра до вечера: через некоторое время становится очень жарко.

Несмотря на это и большой риск заразиться самому, врачи продолжают выполнять свои обязанности: доктор делает обход пациентов, медсестра выполняет назначения врача, а младшая медсестра кормит, одевает и моет больных.

«Мы пятый месяц работаем с covid-пациентами. Думали, что летом это все пойдет на спад и скорее всего закончится, но ничего не заканчивается, также, как и во всем мире. Каждый день поступают больные: мы выписываем 7-8 человек и 10 поступают. Эпидемия никуда не делась, а вдвое увеличилась», – рассказала заведующая 10-го отделения коммунального учреждения «Городская клиническая инфекционная больница» Людмила Бошкова.