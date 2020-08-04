Новости Одессы и Одесской области

Эпидемия никуда не делась: как лечат коронавирус в одесской инфекционной больнице (видео)

Эпидемия никуда не делась: как лечат коронавирус в одесской инфекционной больнице (видео)

Как проходит лечение от Сovid-19? Это,наверняка, самый интересующий вопрос во время этой эпидемии. Что происходит там, в больнице, для многих остается в какой-то степени неизвестным. Благодаря видеоматериалу, который отсняла пресс-служб одесской мэрии, каждый одессит может на своем экране увидеть, как работают врачи во время эпидемии.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В Городской клинической инфекционной больнице все сотрудники начинают свой день в так называемой «чистой зоне», где они надевают защитные средства: халаты, маски, респираторы, защитные очки и экраны.

Во всей этой защите весьма нелегко находиться с утра до вечера: через некоторое время становится очень жарко.

Несмотря на это и большой риск заразиться самому, врачи продолжают выполнять свои обязанности: доктор делает обход пациентов, медсестра выполняет назначения врача, а младшая медсестра кормит, одевает и моет больных.

«Мы пятый месяц работаем с covid-пациентами. Думали, что летом это все пойдет на спад и скорее всего закончится, но ничего не заканчивается, также, как и во всем мире. Каждый день поступают больные: мы выписываем 7-8 человек и 10 поступают. Эпидемия никуда не делась, а вдвое увеличилась», – рассказала заведующая 10-го отделения коммунального учреждения «Городская клиническая инфекционная больница» Людмила Бошкова.

Врачи одесской инфекционки показали и рассказали как они борются с новой инфекцией Видео одесского горсовета

Gepostet von Одесская жизнь am Montag, 3. August 2020

 

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить