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Истощена и ослаблена: как на Приморском бульваре спасали хищную птицу?

Истощена и ослаблена: как на Приморском бульваре спасали хищную птицу?

Сегодня ночью в Одесский зоопарк привезли птицу, которую отобрали у предпринимателя на Приморском бульваре. Хищник ослаблен, но его жизни ничего не угрожает.

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Ночью 4 августа в Одесский зоопарк привезли дикую птицу, которую отобрали у уличного фотографа на Приморском бульваре. Хищника доставили сотрудники полиции и активист Демьян Ганул. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал директор зоопарка Игорь Беляков.

– Это канюк обыкновенный, молодой самец. Наши ветеринарные врачи и орнитологи осмотрели птицу — она истощена и ослаблена, несколько нарушена работа системы пищеварения. Но критических изменений нет, жизнь птицы вне опасности. После периода реабилитации, когда канюк окончательно окрепнет, лучше всего было бы его выпустить в природу, если мы увидим, что он способен жить в дикой природе, — написал Беляков.

В свою очередь Ганул сообщил, что у предпринимателя не было никаких документов на птицу. Активист написал заявление в полицию.

Отметим, это далеко не первый случай, когда у «бизнесменов» в центре города изымают диких птиц. При этом в Одессе с 2013 года действует депутатский запрет на работу уличных фотографов с животными. Однако это решение горсовета успешно игнорируется. Подробнее об этом мы писали здесь.

Фото: Игорь Беляков, Демьян Ганул

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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