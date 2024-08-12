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Молодая одесситка производит оружие и военное оборудование — она попала в список Forbes

Молодая одесситка производит оружие и военное оборудование — она попала в список Forbes

Одесситка Екатерина Новачук, которая возглавляет компанию TAF Drones по производству дронов для фронта, попала в список журнала Forbes Ukraine «20 граней женского бизнес-лидерства».

История Екатерины стала одной из 20-ти вдохновляющих примеров украинок, которые  достигли успехов в большом бизнесе.

Одесситке 32 года и ранее она работала маркетологом. Сейчас Екатерина руководит ответственным бизнесом, который приближает нашу победу — возглавляет компанию TAF Drones, которая производит десятки тысяч дронов каждый месяц для фронта.

Катерина Новачук

Так, в июне 2024-го украинский FPV-дрон Kolibri 10Т ценой в несколько сотен долларов уничтожил российскую установку «Солнцепек» стоимостью $15 млн, отметили в forbes.ua.

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Как рассказала Екатерина Новачук на своей странице в Facebook, сегодня она с гордостью наблюдает, как ее команда стала важным звеном на фронте в условиях современных вызовов.

Достичь такого успеха ей удалось благодаря единству, патриотизму, поддержке и профессионализму всей команды.

«Наверное, сложнее всего сказать себе, что я собой горжусь. Однако еще больше я горжусь нашей командой. Мы просто люди. Несомненно, есть профессиональные скилы, но просто люди, которые до февраля у большинства имели другую жизнь. А сейчас у нас одна жизнь на всех и она бьется в груди на фронте», – написала Екатерина.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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