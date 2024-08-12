Молодая одесситка производит оружие и военное оборудование — она попала в список Forbes

История Екатерины стала одной из 20-ти вдохновляющих примеров украинок, которые достигли успехов в большом бизнесе.

Одесситке 32 года и ранее она работала маркетологом. Сейчас Екатерина руководит ответственным бизнесом, который приближает нашу победу — возглавляет компанию TAF Drones, которая производит десятки тысяч дронов каждый месяц для фронта.

Так, в июне 2024-го украинский FPV-дрон Kolibri 10Т ценой в несколько сотен долларов уничтожил российскую установку «Солнцепек» стоимостью $15 млн, отметили в forbes.ua.

Как рассказала Екатерина Новачук на своей странице в Facebook, сегодня она с гордостью наблюдает, как ее команда стала важным звеном на фронте в условиях современных вызовов.

Достичь такого успеха ей удалось благодаря единству, патриотизму, поддержке и профессионализму всей команды.

«Наверное, сложнее всего сказать себе, что я собой горжусь. Однако еще больше я горжусь нашей командой. Мы просто люди. Несомненно, есть профессиональные скилы, но просто люди, которые до февраля у большинства имели другую жизнь. А сейчас у нас одна жизнь на всех и она бьется в груди на фронте», – написала Екатерина.