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Молода одеситка виробляє зброю та військове обладнання – вона потрапила до списку Forbes

Молода одеситка виробляє зброю та військове обладнання – вона потрапила до списку Forbes

Одеситка Катерина Новачук, яка очолює компанію TAF Drones з виробництва дронів для фронту, потрапила до списку журналу Forbes Ukraine “20 граней жіночого бізнес-лідерства”.

Історія Катерини стала однією з 20-ти надихаючих прикладів українок, які досягли успіхів у великому бізнесі.

Одеситці 32 роки і раніше вона працювала маркетологом. Нині Катерина керує відповідальним бізнесом, який наближає нашу перемогу – очолює компанію TAF Drones, яка виробляє десятки тисяч дронів щомісяця для фронту.

Катерина Новачук

Так, у червні 2024-го український FPV-дрон Kolibri 10Т ціною в кілька сотень доларів знищив російську установку “Солнцепек” вартістю $15 млн, зазначили в forbes.ua.

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Як розповіла Катерина Новачук на своїй сторінці у Facebook, сьогодні вона з гордістю спостерігає, як її команда стала важливою ланкою на фронті в умовах сучасних викликів.

Досягти такого успіху їй вдалося завдяки єдності, патріотизму, підтримці та професіоналізму всієї команди.

“Напевно, найскладніше сказати собі, що я собою пишаюся. Однак ще більше я пишаюся нашою командою. Ми просто люди. Безсумнівно, є професійні скіли, але просто люди, які до лютого у більшості мали інше життя. А зараз у нас одне життя на всіх і воно б’ється в грудях на фронті”, – написала Катерина.

 

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