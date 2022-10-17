Молодой одессит попал в число 30 лучших европейских предпринимателей — Forbes

Никита Нагаткин из Одессы вошел в список успешных европейских предпринимателей в сфере технологий, кому меньше 30 лет, от журнала Forbes.

Экономический журнал Forbes опубликовал список «30 Under 30 Europe 2022» в категории «Технологии». В него вошел и 26-летний одессит Никита Нагаткин, основатель и владелец it-компании Digis.

Молодой предприниматель родился и вырос в Украине. Высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете.

Компанию Digis он основал в 19 лет. Сейчас в ее штате 160 человек. Занимается она созданием сложного программного обеспечения для продуктовых компаний.

С начала войны Никита Нагаткин также бесплатно консультирует своих коллег – руководителей it-компаний как выживать и развиваться дальше в условиях войны.

Напомним, что в рейтинг «30 Under 30 Europe 2022» попадают лидеры разных сфер, достигшие высоких результатов до 30 лет.

В прошлом году в рейтинг украинской версии Forbes «30 до 30: лица будущего» вошла одесская спортсменка Анжелика Терлюга.