Ликвидированную в 2017 году санитарно-эпидемиологическую службу могут восстановить. Однако называться она будет «Система общественного здоровья» и иметь урезанные полномочия. На решение повлияла нынешняя ситуация с коронавирусом. И чтобы эффективнее противостоять старым и новым болезням, планируют создать подразделения в регионах. Они будут заниматься анализом эпидемической ситуации, реагировать на вспышку болезни, проводить вакцинацию, анализировать побочные эффекты от прививок, заниматься информационной кампанией. Окончательного решения о создании системы общественного здоровья еще нет. Верховная Рада приняла соответствующий документ в первом чтении.

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