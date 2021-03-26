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Сомнительный карантин: как работает общественный транспорт в «красной» Одессе? (фото)

Сомнительный карантин: как работает общественный транспорт в «красной» Одессе? (фото)

Вот уже несколько дней Одесса живет в «красной» зоне карантина. Это повлекло за собой некоторые ограничения для пассажиров при пользовании общественным транспортом, а именно перевозка только по количеству сидячих мест и обязательное наличие маски на лице.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Корреспондент «Одесской жизни» проверил, как соблюдаются установленные меры и соблюдаются ли вообще.

Отправляемся на Привокзальную площадь. Здесь, как обычно, кипит жизнь, десятки людей ожидают свой транспорт, однако в толпе выделяется один мужчина в оранжевом светоотражающем жилете — это так называемый «посадочник», дежурный сотрудник предприятия «Одесагорэлектротранс» (ОГЭТ). Именно он контролирует посадку в троллейбусы и следит за ношением масок. Зачастую они работают по двое, на некоторых других остановках города мы таки увидели такие «команды».

Внутрь пускают только через переднюю дверь. На просьбу же одеть маску все люди реагируют абсолютно спокойно.

«Когда-то это, возможно, и вызывало недовольство или даже агрессию, то сейчас уже нет. Будто, просят передать за проезд», — рассказал нам один из пассажиров.

Что касается правила пускать лишь сидячих, то ситуация не такая уж однозначная. По городу курсируют огромное количество троллейбусов, забитых под завязку. Видимо, там, где не работают посадочные команды, противоэпидемические меры никак не соблюдают.

В трамваях карантинных норм придерживаются. Посадку и высадку, наличие масок довольно хорошо контролируют водители и кондукторы. Одесситы уже не скандалят, как в прошлом году и послушно занимают только сидячие места. С введением локдауна в Одессе на некоторых конечных, как и осенью, наблюдается усиленный ажиотаж среди пассажиров, например, болевой в этом плане точкой до сих пор является остановка трамвая на Куликовом поле — даже не в час пик здесь собирается немаленькая очередь.

 

С маршрутным такси дела обстоят очень печально. Все зависит от каждого конкретного водителя и зачастую они игнорируют ограничения. Одни просят всех надеть маски, но пассажиров берут больше положенного, другие пускают лишь сидячих, но за маску даже не спрашивают, а третьи нарушают все вместе.

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Фото: Иван Мягченков

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