Директор школы, где училась погибшая в одесской гостинице девочка: “Большая беда. Нет слов”

Сегодня в Сумах простились с 42-летней женщиной, погибшей во время пожара в гостинице “Токио Стар”.

Об этом написала на своей странице в Facebook директор сумской школы №12 Ирина Губская.

Педагог отметила, что хорошо знает женщину, так как ее дочь училась в их школе. 10-летняя малышка оказалась самой младшей жертвой пожара.

– Погибла чудесная девочка, ученица 5-А класса Валюшка Довга и ее мама, – написала она. – Большая беда. Страшная смерть. Нет слов. Нашей солнечной девочке светлая память.

В отеле Довгие остановились втроем – мать, отец и ребенок. Глава семейства Алексей выжил, но сильно обжег ноги и спину. Он находится в больнице. Тело его дочери все еще на экспертизе.

Напомним, пожар в отеле произошел в ночь на 17 августа. Погибло девять постояльцев. Еще 18 человек пострадали.

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Фото: dumskaya.net