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Совбез России поддержал признание независимости ОРДЛО: Путин примет решение сегодня

Совбез России поддержал признание независимости ОРДЛО: Путин примет решение сегодня

Совещание Совета безопасности Российской Федерации прошло сегоня, 21 февраля в Российской Федерации. Главный вопрос, который там рассматривали – признание независимости временно оккупированных украинских областей Донбасса. Члены совбеза высказались «за», а президент РФ Путин пообещал принять решение сегодня.

Рецепты

Члены Совета безопасности России по очереди высказывали свое отношение к признанию независимости ОРДЛО. Все они поддержали такое решение. Окончательное решение должен принять президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что сделает это сегодня.

При этом выступающие в качестве аргументов «за» повторяли российские пропагандистские тезисы о том, что «официальный Киев не хочет договариваться с Донбассом», не выполняет Минские договоренности. Сказали и про 800 тысяч жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

Ранее депутаты Госдумы РФ также приняли обращение к Путину с просьбой одобрить признание независимости ОРДЛО.

Если президент РФ одобрит решение, это, по словам руководителя МИД России Сергея Лаврова, остановит «геноцид» и станет сигналом всему «русскому миру».

В совбезе России посчитали, что признание независимости ОРДЛО также подтолкнет США вынудить Украину выполнить «Минские соглашения»в их российской интерпретации.

Интересно высказался руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он сказал, что поддерживает «предложение о вхождении «Донецкой и Луганской народных республик» в состав РФ».

Но после замечания Путина исправился и сказал, что имел в виду «признании независимости».

В заключении Владимир Путин сообщил членам совбеза, что благодарен им за озвучивание их позиции и сказал, что решение примет до конца дня 21 февраля.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что РФ устроила в ОРДЛО провокацию — придумала «эвакуацию» местных жителей в Россию. Людей напугали несуществующе угрозой наступления Украиныи просто вывезли на территорию России, где разместили в нечеловеческих условиях — в палатках на двухярусных железных кроватях. И это зимой.

А перед этом снаряд оккупантов попал в детский сад в Станице Луганской.

При этом президент США Джо Байден пообещал полную поддержку и помощь Украине, а России жесткие санкции в случае ее нападения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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