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В Станице Луганской в детский сад попал артиллерийский снаряд

В Станице Луганской в детский сад попал артиллерийский снаряд

17 февраля боевики с территории ОРДЛО обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Одни снаряд попал в детский сад, когда там были дети. Никто из воспитанников не пострадал, а вот среди взрослых сотрудников по разной информации 2 или 3 контуженных.

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Значительная часть Станицы Луганской осталась без электричества.

В сообщении штаба ООС сказано, что по Станице Луганской выпустили 32 снаряда калибром 122 мм. В результате был поврежден детский сад, а также коммунальная инфраструктура.

Подверглись обстрелу и другие населенные пункты Луганской области. Так, в поселке Врубовка Попаснянского района Луганской области один из снарядов упал на территории местного лицея, когда там находились дети.

В здании выбито несколько окон. Также оказался поврежден газопровод.

Всего же с начала суток, 17 февраля, вооруженные формирования РФ 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом 27 раз они применяли тяжелую артиллерию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранных партнеров отреагировать на нарушение Россией Минских договоренностей.

Напомним, что Россия сосредоточила на границе с Украиной ударную группировку из тысяч единиц техники и 150 тыс военнослужащих.

А президент США Джо Байден заверил Украину в полной поддержке и готовности стран Запада оказать ей помощь в случае нападения РФ, а россиянам пригрозил беспрецедентными санкциями.

Была названа даже дата вторжания — 16 февряля 2022 года. Но, к счастью, ничего опасного не произошло, а украинцы в этот день устроили акцию: День единства, чтобы продемонстрировать свою готовность дать отпор агрессору.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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