РФ устроила в ОРДЛО провокацию: «эвакуирует» местных жителей в Россию

Руководство российской оккупационной администрации в так называемых «ЛНР» и «ДНР» объявило эвакуацию мирных жителей в Россию. Они, якобы, ожидают наступление украинской армии.

Представители украинских властей заверили, что никаких планов, а тем более подготовки к масштабному наступлению ВСУ не проводят.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже опроверг заявление российской пропганды о том, что Украина якобы планирует наступательную операцию на Донбассе. Он также добавил, что Украина не планировала проводить какие-либо диверсионные операции на Донбассе.

Тем самым Валерий Залужный опроверг заявления оккупационных властей о том, что «украинские диверсанты» планировали взорвать хранилища хлора на очистных сооружениях в Горловке.

Чтобы прояснить происходящее, Украина предложила собрать трехстороннюю контактную группу, но российская сторона отказалась принимать участие в ее заседании.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что «эвакуация» жителей ОРДЛО выглядит как подготовка к провокации, поскольку реальных причин для эвакуации нет.

В Украине призывают местных жителей не подчиняться боевикам и не «эвакуироваться». Потому что боевики могут обстрелять автобусные колонны, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Обстрел будет снят российскими пропагандистами для их внутренней аудитории, что должно вызвать волну «народного гнева».

Это послужит поводом для официального введения российских войск на Донбасс и начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

Главнокомандующий ВСУ обращается к жителям временно оккупированных территорий:

Боевики сознательно вводят вас в заблуждение;

Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический;

Жизнь наших граждан на всей территории нашего государства и за его пределами является самой высокой ценностью;

Мы не поддаемся на провокации;

Мы не стреляем по жилым районам, где боевики цинично разместили свои позиции.

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