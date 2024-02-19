Сотни потребителей в центре Одессы останутся без газа: адреса

Об этом сообщает АО «Одесгаз».

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу Деволановский спуск с 09:00 до 17:30 20 февраля будут отключены потребители по адресам:

пл. Таможенная, 1 с

пуск Деволановский, 7

ул. Приморская, 6 кв.

ул. Приморская, 3

ул. Приморская 2, 4, 5, 5а, 6а, 6б, 6в

пл. Таможенная, 1а

ул. Ю. Олеши, 6

ул. Греческая, 1.

Также «Одессагаз» напоминает о завершении моратория на отключение коммунальных услуг по долгам. Должников в Одесской области будут отключать от поставок газа.

«Просим принять во внимание данные изменения и не допускать накопления задолженности. Полные расчеты за услугу распределения природного газа позволят АО «Одессагаз» и дальше работать в штатном режиме и доставлять природный газ в Ваш дом», — говорится в сообщении.

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Напомним, мораторий был введен 5 марта 2022 года.

Отмененный мораторий предусматривал следующее: