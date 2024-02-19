Новости Одессы и Одесской области

Сотни потребителей в центре Одессы останутся без газа: адреса

Сотни потребителей в центре Одессы останутся без газа: адреса

Во вторник, 20 декабря, в связи с ремонтными работами на газопроводе жители Приморского района Одессы проведут день без газа. 

Об этом сообщает АО «Одесгаз».

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу Деволановский спуск с 09:00 до 17:30 20 февраля будут отключены потребители по адресам:

  • пл. Таможенная, 1 с
  • пуск Деволановский, 7
  • ул. Приморская, 6 кв.
  • ул. Приморская, 3
  • ул. Приморская 2, 4, 5, 5а, 6а, 6б, 6в
  • пл. Таможенная, 1а
  • ул. Ю. Олеши, 6
  • ул. Греческая, 1.

Также «Одессагаз» напоминает о завершении моратория на отключение коммунальных услуг по долгам. Должников в Одесской области будут отключать от поставок газа.

«Просим принять во внимание данные изменения и не допускать накопления задолженности. Полные расчеты за услугу распределения природного газа позволят АО «Одессагаз» и дальше работать в штатном режиме и доставлять природный газ в Ваш дом», — говорится в сообщении.

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Напомним, мораторий был введен 5 марта 2022 года.

Отмененный мораторий предусматривал следующее:

  • Начисление и взыскание штрафов, пеней, инфляционных начислений и процентов годовых на задолженности, возникшие из-за несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
  • Приостановка или прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при недоплате или частичной оплате ими.
  • Также в период военных действий действовал мораторий на повышение тарифов на газ и поставку тепла для населения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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