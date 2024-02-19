Сотні споживачів у центрі Одеси залишаться без газу: адреси

Про це повідомляє АТ “Одегаз”.

У зв’язку з проведенням робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою Деволанівський узвіз з 09:00 до 17:30 20 лютого будуть відключені споживачі за адресами:

пл. Митна, 1 з

Деволанівський узвіз, 7

вул. Приморська, 6 кв.

вул. Приморська, 3

вул. Приморська 2, 4, 5, 5а, 6а, 6б, 6в

пл. Митна, 1а

вул. Ю. Олеші, 6

вул. Грецька, 1.

Також “Одесагаз” нагадує про завершення мораторію на відключення комунальних послуг за борги. Боржників в Одеській області будуть відключати від поставок газу.

“Просимо взяти до уваги ці зміни та не допускати накопичення заборгованості. Повні розрахунки за послугу розподілу природного газу дадуть змогу АТ “Одесагаз” і надалі працювати в штатному режимі та доставляти природний газ до Вашої оселі”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мораторій було запроваджено 5 березня 2022 року.

Скасований мораторій передбачав таке: