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Сотні споживачів у центрі Одеси залишаться без газу: адреси

Сотні споживачів у центрі Одеси залишаться без газу: адреси

У вівторок, 20 грудня, у зв’язку з ремонтними роботами на газопроводі жителі Приморського району Одеси проведуть день без газу.

Про це повідомляє АТ “Одегаз”.

У зв’язку з проведенням робіт на розподільчому газопроводі середнього тиску за адресою Деволанівський узвіз з 09:00 до 17:30 20 лютого будуть відключені споживачі за адресами:

  • пл. Митна, 1 з
  • Деволанівський узвіз, 7
  • вул. Приморська, 6 кв.
  • вул. Приморська, 3
  • вул. Приморська 2, 4, 5, 5а, 6а, 6б, 6в
  • пл. Митна, 1а
  • вул. Ю. Олеші, 6
  • вул. Грецька, 1.

Також “Одесагаз” нагадує про завершення мораторію на відключення комунальних послуг за борги. Боржників в Одеській області будуть відключати від поставок газу.

“Просимо взяти до уваги ці зміни та не допускати накопичення заборгованості. Повні розрахунки за послугу розподілу природного газу дадуть змогу АТ “Одесагаз” і надалі працювати в штатному режимі та доставляти природний газ до Вашої оселі”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, мораторій було запроваджено 5 березня 2022 року.

Скасований мораторій передбачав таке:

  • Нарахування та стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань та відсотків річних на заборгованості, що виникли через несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг населенням.
  • Призупинення або припинення надання житлово-комунальних послуг за недоплати або часткової оплати ними.
  • Також у період військових дій діяв мораторій на підвищення тарифів на газ та постачання тепла для населення.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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