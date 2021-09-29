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Соседи Одессы сенсационно победили в Лиге Чемпионов, а «Шахтер» сыграл вничью

Соседи Одессы сенсационно победили в Лиге Чемпионов, а «Шахтер» сыграл вничью

28 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов. В нем «Реал» Мадрид сенсационно проиграл «Шерифу» из Тирасполя (1:2), а «Шахтер» и «Интер» Милан (Италия) так и не смогли поразить ворота друг друга.

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«Шериф» шокировал Мадрид. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба забила гол «Реалу» в первом тайме, отличился Джасурбек Яхшибоев. Во втором тайме хозяева поля сравняли счет – Карим Бензема забил с пенальти.

Однако «Шериф» забил еще один гол в конце матча, на 90-й минуте точно в девятку отправил мяч Себастьен Тилль. Юрий Вернидуб победил в Мадриде, и «Шериф» возглавляет группу ЛЧ, набрав 6 очков из 6!

Лига чемпионов

Группа D, 2-й тур

«Реал» (Испания)  «Шериф» (Молдова)  1:2

Голы: Бензема, 65 (пен) – Яхшибоев, 25, Тилль, 90.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо (Модрич, 66), Гутьеррес (Кроос, 67), Эдер Милитау, Каземиро (Родриго, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 67), Винисиус Жуниор.

«Шериф»: Атанасиадис, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Николов, 90+2), Тилль, Аддо, Яхшибоев (Бруну, 57), Траоре, Кастаньеда (Жюльен, 78).

Предупреждения: Арболеда, 17. Каземиру, 39. Аддо, 45. Дуланто, 46. Йович, 81. Тилль, 90.

Судья: Виссер (Бельгия).

28 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

Футболисты «Шахтера» сейчас в хорошей форме. Выиграли у «Динамо» 3:0 в игре за Суперкубок Украины и у «Вереса» 4:1 в чемпионате страны. Поэтому и команда и болельщики ждали от подопечных Роберто Де Дзерби победы на НСК «Олимпийский».

И «Шахтер» и «Интер» много атаковали, создавали моменты, но ни один из них так и не был реализован. Команды опять не смогли определить, какая из них сильнее.

Ведь, с учетом прошлого сезона Лиги чемпионов, «Шахтер» и «Интер» в третий раз подряд сыграли вничью 0:0. А в нынешнем турнире группового этапа обе команды по-прежнему голов еще не забивали.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа D. 2 тур.

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Интер» (Милан, Италия)- 0:0.

Травмирован: Думфрис, 81.

«Шахтер»: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) – Степаненко, Майкон –  Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) – Траоре (Тете, 14).

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, де Врей, Бастони – Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 82), Димарко (Перишич, 82) – Джеко (Корреа, 55), Л. Мартинес (А. Санчес, 72).

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

По итогам второго тура “Шериф” возглавил турнирную таблицу в группе D Лиги Чемпионов, а “Шахтер” ее замыкает и является пока основным претендентом на то, чтобы покинуть турнир.

Источник: Sport.ua

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что украинским командам будет непросто в нынешней футбольной Лиге Чемпионов: «Динамо» и «Шахтеру» в Лиге Чемпионов достались звездные соперники

Фото Gonzalo Аrroyo Moreno/Getty Images

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Редакция ПРОФИЛЬ

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