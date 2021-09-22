“Шахтер” разгромил “Динамо” и завоевал Суперкубок

Вице-чемпион Украины донецкий “Шахтер” с крупным счетом переиграл чемпиона и обладателя Кубка Украины клуб “Динамо” Киев в матче за Суперкубок Украины по футболу.

Итоговый счет поединка 3:0.

Динамовцы с самого начала не реализовали два голевых момента. После удара Супряги ворота спасла стойка, а Пятов в эффектном прыжке отбил удар Буяльского.

А Шахтер свой первый же момент реализовал. На 30-й минуте головой ворота киевлян поразил Лассина Траоре.

Тот же Траоре на 55-й минуте забил второй мяч в ворота киевлян.

На 61-й минуте жирную точку поставил Алан Патрик.

Новый главный тренер Роберто де Дзерби завоевал свой первый трофей с “Шахтером”.

А Мирча Луческу впервые проиграл всеукраинское дерби на посту наставника “Динамо”.

СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ

Киев. НСК “Олимпийский”

ШАХТЕР Донецк – ДИНАМО Киев – 3:0

Шахтер: 30. Пятов – 31. Исмаили, 22. Матвиенко, 5. Марлон, 2. Додо – 6. Степаненко, 7. Майкон – 11. Марлос, 21. Алан Патрик, 38. Педриньо – 23. Траоре

Запасные: 1. Шевченко, 3. Витао, 4. Кривцов, 8. Маркос Антонио, 14. Тете, 19. Соломон, 26. Конопля, 44. Корниенко, 45. Сикан

Динамо: 71. Бойко – 94. Кендзера, 25. Забарный, 34. Сирота, 16. Миколенко — 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко — 15. Цыганков, 29. Буяльский, 14. де Пена — 89. Супряга

Запасные: 1. Бущан, 7. Вербич, 8. Шепелев, 13. Шабанов, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 20. Караваев, 22. Витиньо, 24. Тымчик

Фото ФК “Шахтер”