Гроздья белой акации

Прогноз погоды в Одессе на 16 мая

Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-12°C, днем 16-18°C.

Температура морской воды 11-12°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 мая

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-12°C, днем 16-21°C.

Выбор редакции

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме