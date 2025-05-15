Прогноз погоды в Одессе на 16 мая
Переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12°C, днем 16-18°C.
Температура морской воды 11-12°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 мая
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-12°C, днем 16-21°C.
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