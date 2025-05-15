В Одессу возвращается зрительский футбол! Это действительно событие для нашего города и для любителей футбола. Одесский Черноморец ждет своих болельщиков, ведь выходит на поле с киевским Динамо. Поэтому ваша поддержка будет просто необходима!

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Сразу два концерта украинских звезд состоятся в культурном центре Унион. Ольга Сумская и Виталий Борисюк — артисты, которых мы привыкли видеть в другом амплуа на этот раз будут для вас петь. В воскресенье вас ждет со своими хитами молодой, красивый и талантливый CHEEV. Билетов, кстати, осталось совсем немного.

В субботу и воскресенье вас ждут два масштабных фестиваля. Первый — для любителей вкусной жизни, второй для активных, современных и настойчивых женщин. Не пропустите!

17-18 мая. Фестиваль «Bon Appetit». Park

Дегустация 80+ сортов крафтового вина от насыщенных красных до изысканных белых и игристых. Гастрономическое удовольствие — изысканные фудкорты с авторскими закусками, которые идеально дополняют вино. Саксофон и музыка, дополняет мероприятие атмосферой и способствует весеннему настроению / Fashion показы и конкурсная программа

А также, большой маркет украинских брендов от Energy Events!

17 мая, 19:00. Гастроли. Концерт Ольги Сумской и Виталия Борисюка. Культурный центр Унион

Любимые артисты без преувеличения миллионов украинцев выступят в Одессе на сцене не в спектакле а в концертной программе. Это будет встреча — диалог, разговор о важном. Мало кто знает, что Ольга и Виталий не только театральная семья, но и поющая. Поэтому у вас будет возможность познакомиться с новыми гранями их таланта.



18 мая, 19:00. Концерт CHEEV. Международный культурный центр Унион.

CHEEV (настоящее имя Владислав Чижиков) родился в Беларуси, но овладел украинским, начал записывать на нем песни и в конце концов переехал в Киев. «Я мечтал сделать концерт, куда люди приходят послушать именно мои песни»,- рассказывает артист.

Владислав считает популярную музыку сложным жанром, потому что надо нравиться публике, нельзя делать на сцене все, что заблагорассудится. Поэтому артист старается ставить себе в творчестве высокую планку и постоянно совершенствоваться.



17 — 18 мая. Женский фестиваль Diva

Что такое женский фестиваль? Это место где встречаются самые талантливые, активные, успешные женщины, чтобы поделиться опытом, научиться чему-то новому, поддержать друг друга и конечно, отдохнуть. В этот раз вас ждут более ста спикеров по разным тематикам, большие концерты самых известных звезд, и множество активностей и звездных гостей фестиваля.

18 мая, 15:00. Футбол Черноморец Одесса — Динамо Киев

Это время настало! Одесский стадион Черноморец снова приглашает болельщиков. И в это воскресенье на поле выйдут одесситы и киевляне. Два легендарных украинских клуба. Два часа борьбы, драйва и азарта. Приходите поддержать своих!

