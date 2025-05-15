Сколько лет Одессе? Молодое поколение уже не ищет ответа — они уже празднуют 610 годовщину со дня первого письменного упоминания о нашем городе. Они подготовили пятидневный фестиваль в течение которого состоятся артперформансы, литературные встречи, музыкальные мастер-классы и лекции. К празднованию присоединились историки, гиды, Одесский литературный музей, Киностудия, общественные организации, музыканты и художники. Мы предлагаем посмотреть полную программу празднования на все дни.

В воскресенье, 18 мая весь мир отмечает День музеев. Одесские музеи по этому случаю подготовили целый марафон событий, ведь лучшим подарком от нас для музейщиков — будет поход в музей. К сожалению, любимая акция «Ночь в музее» вернется к нам только после Победы, но целых три дня вы сможете посетить другие интересные акции — презентации, открытия выставок и кинопоказы.

Среди других событий — концерты студентов Музыкальной академии, открытие киноклуба в библиотеке Грушевского, заседание философского клуба там же.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Встреча «Возвращение из небытия»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 16 мая, 14:00



Что: Киноклуб. Показ и обсуждение фильма «Клондайк»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 16 мая, 14:00



Что: Открытие выставки «Это то, что у нас осталось»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол

Когда: 16 мая, 17:00

Что: Выставка памяти Альбины Овчинниковой

Где: Городской сад, Летний театр, Галерея ArtOdesa

Когда: 16 мая, 17:00

Что: Фестиваль Одессы — 610

Где: Торговая, 2

Когда: 17 – 21 мая

Что: Презентация издания «Сокровища музея: исследования и открытия»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 17 мая, 14:00

Что: Лекция Сергея Санникова «Катарсис через воскресение: очищение из-за трагедии»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги

Когда: 17 мая, 15:00

Что: Экскурсия в музей трамвая

Где: Алексеевская площадь, 21, Депо

Когда: 17 мая, 14:00

Что: Кураторская экскурсия по проекту «Это то, что у нас осталось»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол

Когда: 17 мая, 14:00

Что: Curator Talk «Музей в чрезвычайные времена. Чем занимается ONFAM в эпоху неопределенности»

Где: Софиевская, пятая, Национальный музей

Когда: 17 мая, 16:00

Регистрация



Что: Выставочный проект «Соединения» Софии Голубевой

Где: Польская,19, Музей Блещунова, Галерея Квартира N6

Когда: 17 мая, 17:00

Что: Презентация архивно-документального фильма «Пленный глубинами»

Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства

Когда: 17 мая, 18:00

Вход по регистрации

Что: Панельная дискуссия «Музеи в центрах тяжести»

Где: Софиевская, пятая, Национальный музей

Когда: 18 мая, 16:00

Регистрация

Что: Концерт духового оркестра

Где: Городской сад, Ротонда

Когда: 18 мая, 16:00



Что: Концерт фортепианной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 18 мая, 16:00



Что: Выставка Ольги Гладушевской «Точка покоя»

Где: Европейская, 24, Галерея Тонкие материи

Когда: 18 мая, 18:00



Что: Концерт

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 18 мая, 18:00



Что: Музыка Баха неистощима как море

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал

Когда: 19 мая, 18:00

