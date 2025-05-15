Сколько лет Одессе? Молодое поколение уже не ищет ответа — они уже празднуют 610 годовщину со дня первого письменного упоминания о нашем городе. Они подготовили пятидневный фестиваль в течение которого состоятся артперформансы, литературные встречи, музыкальные мастер-классы и лекции. К празднованию присоединились историки, гиды, Одесский литературный музей, Киностудия, общественные организации, музыканты и художники. Мы предлагаем посмотреть полную программу празднования на все дни.
В воскресенье, 18 мая весь мир отмечает День музеев. Одесские музеи по этому случаю подготовили целый марафон событий, ведь лучшим подарком от нас для музейщиков — будет поход в музей. К сожалению, любимая акция «Ночь в музее» вернется к нам только после Победы, но целых три дня вы сможете посетить другие интересные акции — презентации, открытия выставок и кинопоказы.
Среди других событий — концерты студентов Музыкальной академии, открытие киноклуба в библиотеке Грушевского, заседание философского клуба там же.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Встреча «Возвращение из небытия»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 16 мая, 14:00
Что: Киноклуб. Показ и обсуждение фильма «Клондайк»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 16 мая, 14:00
Что: Открытие выставки «Это то, что у нас осталось»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол
Когда: 16 мая, 17:00
Что: Выставка памяти Альбины Овчинниковой
Где: Городской сад, Летний театр, Галерея ArtOdesa
Когда: 16 мая, 17:00
Что: Фестиваль Одессы — 610
Где: Торговая, 2
Когда: 17 – 21 мая
Что: Презентация издания «Сокровища музея: исследования и открытия»
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 17 мая, 14:00
Что: Лекция Сергея Санникова «Катарсис через воскресение: очищение из-за трагедии»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского, Музей украинской книги
Когда: 17 мая, 15:00
Что: Экскурсия в музей трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 17 мая, 14:00
Что: Кураторская экскурсия по проекту «Это то, что у нас осталось»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт-купол
Когда: 17 мая, 14:00
Что: Curator Talk «Музей в чрезвычайные времена. Чем занимается ONFAM в эпоху неопределенности»
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 17 мая, 16:00
Регистрация
Что: Выставочный проект «Соединения» Софии Голубевой
Где: Польская,19, Музей Блещунова, Галерея Квартира N6
Когда: 17 мая, 17:00
Что: Презентация архивно-документального фильма «Пленный глубинами»
Где: Европейская, 31-33, Музей современного искусства
Когда: 17 мая, 18:00
Вход по регистрации
Что: Панельная дискуссия «Музеи в центрах тяжести»
Где: Софиевская, пятая, Национальный музей
Когда: 18 мая, 16:00
Регистрация
Что: Концерт духового оркестра
Где: Городской сад, Ротонда
Когда: 18 мая, 16:00
Что: Концерт фортепианной музыки
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 18 мая, 16:00
Что: Выставка Ольги Гладушевской «Точка покоя»
Где: Европейская, 24, Галерея Тонкие материи
Когда: 18 мая, 18:00
Что: Концерт
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 18 мая, 18:00
Что: Музыка Баха неистощима как море
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 19 мая, 18:00