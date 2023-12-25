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Святвечір на Одещині пройшов під звуки тривоги та вибухи: наслідки ракетно-дронової атаки

Святвечір на Одещині пройшов під звуки тривоги та вибухи: наслідки ракетно-дронової атаки

Вчора надвечір, 24 грудня, росіяни атакували Одещину ракетою та дронами-камікадзе. Ракету Х-31П, яку випустили з тактичної авіації у напрямку Чорноморська, знищили Сили ППО.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Після ракетної атаки на Одещині одна за одною протягом кількох годин лунала повітряна тривога. У повідомленні ОК “Південь” йдеться, що дронова атака на південь України тривала понад шість з половиною годин.

За цей час Сили ППО знищили 23 ударних БпЛА типу «Shahed-136»:

  • 17 на Одещині,
  • 3 на Херсонщині,
  • по 1️ на Миколаївщині й Кіровоградщині.

Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків. Таким чином вони намагалися виснажити нашу протиповітряну оборону.

В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти, –

заявили в ОК “Південь”.

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Наслідки обстрілу

Уламки збитого БпЛА пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси.

У Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено адмінбудівлю, яка не працює, та складське приміщення законсервованого об’єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

У Бериславському районі Херсонщини було влучання дрона. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку також ліквідували.

Окрім Одещини, ракету Х-59 з тактичної авіації випустили й по Кропивницькому. Але ціль також була знищена.

Також в Генштабі підтвердили знищення російського Су-30 160-ю зенітно-ракетною бригадою під час повітряної тривоги на Одещині.

робота ппо

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