Святвечір на Одещині пройшов під звуки тривоги та вибухи: наслідки ракетно-дронової атаки

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Після ракетної атаки на Одещині одна за одною протягом кількох годин лунала повітряна тривога. У повідомленні ОК “Південь” йдеться, що дронова атака на південь України тривала понад шість з половиною годин.

За цей час Сили ППО знищили 23 ударних БпЛА типу «Shahed-136»:

17 на Одещині,

3 на Херсонщині,

по 1️ на Миколаївщині й Кіровоградщині.

Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків. Таким чином вони намагалися виснажити нашу протиповітряну оборону.

В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти, –

заявили в ОК “Південь”.

Наслідки обстрілу

Уламки збитого БпЛА пошкодили технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси.

У Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено адмінбудівлю, яка не працює, та складське приміщення законсервованого об’єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

У Бериславському районі Херсонщини було влучання дрона. В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку також ліквідували.

Окрім Одещини, ракету Х-59 з тактичної авіації випустили й по Кропивницькому. Але ціль також була знищена.

Також в Генштабі підтвердили знищення російського Су-30 160-ю зенітно-ракетною бригадою під час повітряної тривоги на Одещині.