Об этом рассказали в Центре служебного собаководства «Страж» и в Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде «Антарес».

2-й Чемпионат бельгийских овчарок-спасателей FMBB SAR 2025 проходил с 16 по 20 апреля в Бельгии в рамках ежегодного мультидисциплинарного Чемпионата мира бельгийских овчарок. 56 участников из 15 стран мира соревновались на умение находить пострадавших людей как под техногенными завалами, так и в природной среде.

В каждой категории участникам необходимо было пройти несколько этапов: проверка послушности и ловкости плюс поисковый этап.

Сборная Украины была представлена кинологическими расчетами членов Национального клуба владельцев бельгийских овчарок «Кинологический Союз Украины» из Павлограда, Одессы и Киева.

«Команда Украины продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма, достойно представив нашу страну на международной арене. Особые поздравления выражаем нашему инструктору-кинологу Дарине Титаренко и ее бельгийской овчарке Хаку, которые успешно выступили в соревнованиях. Дарина и Хаку завоевали II место в категории «Поиск в техногенном завале» и «Послушание» класс А.

Второй раз в истории поисково-спасательных Чемпионатов в системе FCI, когда Кубок едет в Украину – и именно наша Дарина из Хаку привезли эту победу домой!», – с гордостью сообщает «Страж».

4-е место в категории «Поиск в техногенном завале уровень В» добыли в борьбе 19-летняя Мария Романова из Павлограда и ее собака Пуля.

А Ирина Швец и ее подопечная Нацу из Киева, представляющие поисково-спасательную команду SarCan, заняли 5-е место в категории «Поиск в природной среде уровень В».

К слову, четвероногие помощники одесских сотрудников ГСЧС принимали участие в спасательной операции под завалами жилого дома на проспекте Добровольского, когда 2 марта 2024 года российский ударный дрон уничтожил целый подъезд девятиэтажки, похоронив под завалами 12 человек.

Ранее «Одесская жизнь» сняла видеосюжет об одесских собаках-спасателях, и одной из его героинь как раз была 20-летняя Дарина Титаренко:

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