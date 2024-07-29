Поисковики, спасатели и терапевты: как собаки нас спасают и лечат

В сотрудничестве с ГСЧС

Создан «Страж» в 2020 году. И сегодня он считается одним из самых лучших центров служебного собаководства. Его команда заключила меморандум по ГУ ГСЧС в Одесской области. Активно сотрудничает со спасателями, проводит на их базе совместные тренинги.

— Два года подряд нашу команду приглашают для проведения тренировок в Германию, Испанию, Турцию, Словакию, — рассказал главный дрессировщик Центра Вячеслав Ковальчук. — Мы в разные направления стремимся развиваться: спорт, поиск, терапия, охрана и защита, поиск взрывчатых веществ и оружия.

Сегодня наибольшее внимание в Центре уделяют тренингуспасателей-поисковиков. Активно развивать это направление начали сприходом в «Страж» кинолога-инструктора Дарьи Титаренко. Раньше она была волонтером Павлоградского поискового отряда «Антарис». Потом поступила в кинологическое отделение Одесского аграрного университета и переехала в Одессу.

— Мы не только собак тренируем. Их владельцы – волонтеры-спасатели. Мы их учим правильно взаимодействовать со своей собакой. Владелец может доработать там, где не доработала собака, — отмечает Дарья. — В реальных условиях – например, там, где завал – мы сами разгребаем камни, как и ГСЧС. Не просто – пустили собаку и стоим и смотрим.

Тренировка на руинах и в «забросках»

— Тренирование собак-поисковиков должно проходить в разных локациях, — объясняет Вячеслав. — Если собака работает только в одном месте, то она не будет работать в других. К тому же, и статистов разных берем.

На этот раз команда Центра выехала на территорию заброшенного диспансера, где сегодня устроился пейнтбольный клуб. Здесь – большая дикая зеленая зона, кустарники, полуразрушенные корпуса и настоящие руины, покрышки и барабаны от кабеля. То есть – тренироваться поисковики будут на реальных завалах.

Ищут человека собаки из его легочного дыхания. Должны найти его даже, если он находится под землей на глубине двух-трех метров, на верхних этажах разрушенных построек, под плитами.

При дрессировке поисковиков, очень важно их положительное поощрение. Поэтому тренировка превращается в веселую игру: человек скрывается, а собака должна его найти.

«Пропавших» активно искали в руинах, забросах и даже под барабанами.

Найдя, собаки громко лаяли, пока не подходили их хозяева. А найденные всегда хвалили собак, давали им игрушки.

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О профессионалах, пенсионерах и учениках

Один из лучших поисковиков в команде – спаниель Рэй. Имеет международную сертификацию. Очень много работал на «прилетах» – ведь раньше жил в Харькове. Сейчас вместе со своим хозяином Игорем Рэй приехал в Одессу и присоединился к команде Центра.

<spanlang=»ru-UA»>Малинуа Хоку 15 месяцев. Но, несмотря на «подростковый» возраст, он активно участвует в поисковой работе. На поиск рвется с неуемной энергией — очень любит играть. А еще – сидя на задних лапах, изображает «зайчика», «пляшет вальс» и, высоко поднимая лапы, чуть не гарцует рядом со своей хозяйкой Дарьей.

Немецкой овчарке Матильде более 10 лет. Раньше она служила в ГСЧС. Ее на пенсию уже отправляли. Но «Страж» забрал собаку к себе, и она работает здесь до сих пор. В Центре Матильды пытаются поддерживать. Водят, как и других, плавать на море и на фитнес. А, вообще, в сегодняшних реалиях есть собаки, работающие и в 11-12 лет.</span > Война не дает никому выйти на пенсию.

Восьмимесячный лабрадор Ричи еще только тренируется. Щенок знает, что сейчас будет искать, и очень этому рад.

– Вообще, мы его для семьи брали, для маленького ребенка, – рассказывает хозяйка Ричи Кристина. – Дружба с собакой воспитывает у дочери ответственность. И они из Ричи – большие друзья. А когда в Центре нам сказали, что у него есть потенциал поисковика, мы решили попробовать. Как-то можем помочь в сегодняшнийситуации.

Четырехлапые терапевты

-Все наши собаки – очень хорошие, — уверяет Дарья. – И кроме того, что они поисковики, они еще и терапевты. Мы сотрудничаем с центрами адаптации детей с ДЦП. Терапевтами здесь «работают» овчарка Матильда, лабрадор Фалви и хаски Балто. В этом случае «профессиональный отбор» очень жесткий. Ведь такие дети часто не знают, как правильно себя вести с собакой. Могут испугаться и его ударить. А собака должна очень спокойно относиться к этому.

Работает «Страж» и с военным госпиталем. К раненым с сеансом канисцерапии приезжаетмалину Хоку.

— Это им очень помогает, разряжает, — уверена Дарья — когда они лежат в палатах, а к ним заходит веселая собачка. Военные собаки любят. У них ведь на службе собаки есть. И, нередко, именно малину.

Приходят в Центр и военные, работавшие с собаками на первых линиях обороны.

— После взрывов животные испытывали стресс и боялись работать, — отмечает девушка. – У нас их «раскачивали» заново. Но успех зависит от стойкости психики собаки. Мы были на завалах, когда рядом еще горело. И собака должна пройти все это спокойно.

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Когда вокруг огонь и гарь

На «прилеты» команда Центра выезжала дважды. Впервые – на Дачу Ковалевского.

— Мы как раз приехали, как случился второй «прилет», — вспоминает ГСЧС нас вызвала. И мы были первыми и единственными кинологами, которые были допущены на этот завал. Собаки ГСЧС не успели доехать. Горел газ, вонь сильная была. Еще горело здание. Ее гасили — вода по колено. Когда зашли в разбитое помещение, нам сказали надеть противогазы. Но мы этого не сделали – ведь наши собаки работают без противогазов. Они же внюхиваются специально – ищут. Мы заходили вместе с собаками в эту гарь. Чувствовали, когда уже тяжело им – тогда выходили.

Работали тогда по очереди немецкая овчарка Матильда, спаниель Рэй, малинуа Хоку и Мирра— сначала одна пара, затем – другая. Каждая собака проверяла по другому еще раз. Осматривали, где могли находиться люди и сами кинологи.

— Работать было нужно очень осторожно – все было максимально разрушено. На втором этаже проверяли все шаг за шагом – я не отпущу собаку в свободный поиск. ГСЧС нас сопровождала – предупреждала, где нельзя стоять, можно провалиться. Хотя в меморандуме о сотрудничестве прописано, что никто не несет ответственности за нашу жизнь. Тогда никого не нашли под завалами. Всех вывезла еще первая скорая. Это была очень сложная работа.Все наше снаряжение было максимально убито. «Полетели» и ботинки собак — необходимы, чтобы они лапы на завалах себе не повредили. .

Второй «прилет», на котором работала команда Центра – «замок Гарри Поттера» Одесской юридической академии на 8 станции Большого Фонтана.

— Там работать было легче, — отмечает Дарья. – Огня не было. И работали не только мы – были еще другие кинологи, кинологи ГСЧС. Проверяли друг за другом. Мы нашли только погибшего – дали приблизительную отметку по своим предположениям.

На помощь — со спасательным кругом

Есть в Центре и собаки-спасатели на воде. Тренирует их инструктор-кинолог по спасению на воде Анастасия Фалюта. Работает она с малину Ханой и лабрадором Фалви.

— К сожалению, в Украине это направление не развито, — отмечает Анастасия. – Несмотря на то, что у нас – море, много рек, озер, водоемов. В Европе отряды таких спасателей есть во многих странах. Они несут службу на публичных пляжах.

Сегодня международную аттестацию собаки-спасателя можно провести только за границей. Такие животные должны быть очень смелы, хорошо уметь плавать и, к тому же, очень дружелюбны и послушны.

—Мы учим их плавать в специальных жилетах, — рассказывает Анастасия. – Когда на тренировке я командую «Берег!», то хватаюсь за жилет собаки, и таким образом могу вытащить, держась за нее, человека. Плавают они быстрее, чем мы. . Собака может, например, поплыть со спасительным кругом и за этот круг человека вытащить. Можно отправить его на помощь, когда кого-то относит на надувных матрасах, лодках. Собака захватит его и просто потянет к берега или к лодке спасателя.

Анастасия имеет договор с ГСЧС. И вместе они добиваются, чтобы, возможно, в следующем году был создан отряд спасения на воде, который дежурил бы на пляжах. А пока собак на побережье она только тренирует – к удовольствию отдыхающих .

— Они имитируют, что тонут, и собаки просто катают их на воде, — улыбается девушка.

Хорошие, умные, преданные, собаки не оставляют нас в трудные времена, готовы идти на подвиги ради своих хозяев. Хотелось бы, чтобы и люди были достойны своих давних четырехлапых партнеров.