Напомним, уже второй год подряд, эти неравнодушные одесситы, невзирая ни на погоду, ни на праздники, собираются у здания мэрии, чтобы в очередной раз напомнить власть имущим: наши защитники нуждаются в поддержке.
На акции побывала и корреспондент «Одесской жизни».
«Группа «Гроші на ЗСУ» снова на страже. Призывали неравнодушных людей давить на власть, чтобы эта власть больше помогала ВСУ. Чтобы часть (!) неприоритетных расходов направлять на ВСУ. Сегодня обсудили свои дальнейшие шаги», – рассказала одна из участниц мероприятия.
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