Акция в Одессе
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Напомним, уже второй год подряд, эти неравнодушные одесситы, невзирая ни на погоду, ни на праздники, собираются у здания мэрии, чтобы в очередной раз напомнить власть имущим: наши защитники нуждаются в поддержке.

На акции побывала и корреспондент «Одесской жизни».

Акция в Одессе 18 января 2025

Акция в Одессе 18 января 2025, участники

Акция в Одессе 18 января 2025, лозунги

«Группа «Гроші на ЗСУ» снова на страже. Призывали неравнодушных людей давить на власть, чтобы эта власть больше помогала ВСУ. Чтобы часть (!) неприоритетных расходов направлять на ВСУ. Сегодня обсудили свои дальнейшие шаги», – рассказала одна из участниц мероприятия.

Акция в Одессе 18 января 2025, шествие

Акция в Одессе 18 января 2025, у елки

Акция в Одессе 18 января 2025, девочка

Акция в Одессе 18 января 2025, участницв пикета

Вы также можете узнать: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

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