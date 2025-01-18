Акция в Одессе
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Нагадаємо, вже другий рік поспіль, ці небайдужі одесити, незважаючи ні на погоду, ні на свята, збираються біля будівлі мерії, щоб у черговий раз нагадати владу багатьом: наші захисники потребують підтримки.

На акції відвідала і кореспондент «Одеського життя».

Акція в Одесі 18 січня 2025

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, учасники

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, гасла

«Група Гроші на ЗСУ» знову на варті. Закликали небайдужих людей тиснути на владу, щоб ця влада більше допомагала ЗСУ. Щоб частину (!) непріоритетних витрат спрямовувати на ЗСУ. Сьогодні обговорили свої подальші кроки», – розповіла одна із учасниць заходу.

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, хода

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, біля ялинки

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, дівчинка

Акція в Одесі 18 січня 2025 року, учасниць пікету

Ви також можете дізнатися: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії надавати допомогу ЗСУ.

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