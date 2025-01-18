Нагадаємо, вже другий рік поспіль, ці небайдужі одесити, незважаючи ні на погоду, ні на свята, збираються біля будівлі мерії, щоб у черговий раз нагадати владу багатьом: наші захисники потребують підтримки.

На акції відвідала і кореспондент «Одеського життя».

«Група Гроші на ЗСУ» знову на варті. Закликали небайдужих людей тиснути на владу, щоб ця влада більше допомагала ЗСУ. Щоб частину (!) непріоритетних витрат спрямовувати на ЗСУ. Сьогодні обговорили свої подальші кроки», – розповіла одна із учасниць заходу.

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