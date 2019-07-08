Снова минирования в Одессе. На этот раз в списке – телеканал

Одесские правоохранители и взрывотехники сегодня снова приступили к проверкам поступивших сообщений о минировании нескольких городских объектов.
В пресс-службе полиции не уточняют, какие здания на этот раз попали в список.
Но журналисты телекомпании “Первый городской” рассказали, что в этот раз «под прицелом террористов» оказалась их редакция на ул. Греческой, 20.
На электронную почту телекомпании утром поступило письмо, подписанное «кибертеррористической группировкой Orwell», которая угрожала взрывом здания и требовала в течение суток вывести из Одессы корабли НАТО, а также остановить учения «Си Бриз».
По состоянию на 10:58 проверка здания была завершена. Никаких взрывоопасных предметов не найдено.
Напомним, что на минувшей неделе поступало сообщение о минировании Одесского морвокзала с аналогичными требованиями.
Фото: Первый городской1 комментарий
Минеров поймать и заминировать крупной дозой пургена , и не давать снимать штаны