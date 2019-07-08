Снова минирования в Одессе. На этот раз в списке – телеканал

Одесские правоохранители и взрывотехники сегодня снова приступили к проверкам поступивших сообщений о минировании нескольких городских объектов.

В пресс-службе полиции не уточняют, какие здания на этот раз попали в список.

Но журналисты телекомпании “Первый городской” рассказали, что в этот раз «под прицелом террористов» оказалась их редакция на ул. Греческой, 20.

На электронную почту телекомпании утром поступило письмо, подписанное «кибертеррористической группировкой Orwell», которая угрожала взрывом здания и требовала в течение суток вывести из Одессы корабли НАТО, а также остановить учения «Си Бриз».

По состоянию на 10:58 проверка здания была завершена. Никаких взрывоопасных предметов не найдено.

Напомним, что на минувшей неделе поступало сообщение о минировании Одесского морвокзала с аналогичными требованиями.

Фото: Первый городской