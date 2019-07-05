Волна «минирований» в Одессе продолжается: анонимные террористы выдвигают угрозы

Правоохранители с самого утра в пятницу получают новые угрозы о минировании многих зданий Одессы и области.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, сегодня поступили сообщения о минировании Одесского морвокзала, Киевского и Малиновского райсуда. В последнем сегодня продолжают зачитывать приговор по «Делу Краяна», и это «минирование» уже третье за время рассмотрения дела. Кроме того, сегодня искали взрывустройства и в Затокском поселковом совете.

При этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил, что анонимы прислали ему письмо с угрозой взорвать Одесский морской вокзал, если оттуда не выведут военные корабли, участвующие в международных учениях «Си-Бриз». Они также требуют разрешить регистрацию в качестве кандидатов в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Фото пресс-службы администрации Одесского морпорта и Владимира Омеляна