Смертность от коронавируса в Украине может достигнуть пиковых значений – ученые

Смертность от коронавируса COVID-19 продолжает увеличиваться и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
К такому выводу эксперты из Национальной академии наук Украины, которые сделали математический прогноз развития эпидемии коронавируса в стране, сообщается на сайте НАН.
Его сделали на основе статистических данных о динамике эпидемии в Украине и странах Европы.
Отмечается, что осенью 2020 года количество больных коронавирусом ежедневно росло на более чем 15 тысяч человек.
Напомним, за минувшие сутки в Одесской области от коронавируса скончались 17 человек.