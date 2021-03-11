Смертность от коронавируса в Украине может достигнуть пиковых значений – ученые

Смертность от коронавируса COVID-19 продолжает увеличиваться и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

К такому выводу эксперты из Национальной академии наук Украины, которые сделали математический прогноз развития эпидемии коронавируса в стране, сообщается на сайте НАН.

Его сделали на основе статистических данных о динамике эпидемии в Украине и странах Европы.

Отмечается, что осенью 2020 года количество больных коронавирусом ежедневно росло на более чем 15 тысяч человек.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области от коронавируса скончались 17 человек.