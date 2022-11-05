Смертельная авария на трассе Одесса – Киев: грузовик раздавил легковушку

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Одесса – Киев, которое случилось вечером 4 ноября между населенными пунктами Болгарка и Хоминка.
По информации областного управления полиции, 31-летний водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь в направлении Киева, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF под управлением 37-летнего мужчины.
От полученных травм водитель легковушки скончался до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал.
Продолжается следствие.
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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области