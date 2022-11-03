На трассе Одесса – Рени перевернулся пассажирский автобус – есть пострадавшие

Сегодня, в четверг, 3 ноября 2022 года, на трассе Одесса – Рени произошло ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Одесса-Варна. Обстоятельства происшествия расследует полиция, сообщает пресс-служба правления ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, авария случилась сегодня утром недалеко от села Новокаменка Измаильского района.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Одессы, не придерживался безопасной скорости и в результате, не справившись с управлением, опрокинулся.

В момент аварии в салоне автобуса были девять пассажиров и двое водителей. С места происшествия в больницу доставили трех пассажиров и водителя, находившегося за рулем.

Обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови – выяснилось, что оба были трезвыми.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначили ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.

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Фото управления Нацполиции в Одесской области