Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса-Киев столкнулись два грузовика: есть жертвы

На трассе Одесса-Киев столкнулись два грузовика: есть жертвы

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на автодороге Киев-Одесса с участием двух грузовых автомобилей, случившегося 24 октября в Березовском районе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате аварии погиб один из водителей и его пассажирка. Событие произошло сегодня в полпятого утра на 355 километре трассы, близ села Одаи Березовского района.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Донбасса ехал грузовым автомобилем «ISUZU» в направлении Одессы и допустил столкновение с зерновозом «DAF», водитель которого остановился на обочине из-за поломки.

В результате аварии водитель «ISUZU» и его 22-летняя пассажирка, также из Донецкой области, погибли. 59-летний водитель «DAF» из Черкасской области не пострадал.

Спасателям пришлось с помощью инструментов извлекать мужчину и женщину, которых зажало в кабине. Их передали медицинским работникам. К сожалению, спасти жизни обоих не удалось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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